Colpo Napoli Conte esulta | oggi farà le visite mediche

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con Conte alla guida e un mercato in fermento. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, i partenopei sono pronti a rafforzarsi ulteriormente, affrontando sfide in Serie A e in Champions League. L’asticella dovrà essere alzata per mantenere alta la competitività e continuare a stupire i propri tifosi, puntando sempre più in alto.

Il Napoli sta lavorando sul mercato: arriva un nuovo rinforzo per Antonio Conte, sono state fissate anche le visite mediche. Il Napoli, dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia, ha deciso di continuare con Antonio Conte e di rinforzarsi ancora di più in vista della prossima stagione. La squadra se la vedrà con le rivali in Serie A, ma anche con i top club in circolazione in Champions League. Quindi l’asticella dovrà essere inevitabilmente alzata. (LaPresse) – Tvplay.it Antonio Conte vuole puntare sempre più in alto, di comune accordo con Aurelio De Laurentiis che ha lavorato sodo per convincere il tecnico della validità del progetto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo Napoli, Conte esulta: oggi farà le visite mediche

