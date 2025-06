Colpo di scena | un famosissimo conduttore Rai passa a Mediaset non indovinerete mai di chi si tratta

Il mondo della televisione italiana è in fermento: un colpo di scena sconvolge gli equilibri del piccolo schermo. Dopo anni di successi tra Rai e Sky, uno dei volti più amati, Alessandro Cattelan, potrebbe passare a Mediaset, diventando il nuovo protagonista di una rete che punta a rinnovarsi. Un’operazione che avrebbe del clamoroso, rivoluzionando il panorama televisivo italiano e lasciando tutti senza parole. Ma chi sarà il fortunato che lo accompagnerà in questa avventura? Resta con noi per scoprirlo!

