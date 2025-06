Colpo di scena respinta la causa di Justin Baldoni contro Blake Lively e Ryan Reynolds e il New York Times

In un sorprendente colpo di scena giudiziario, il tribunale ha respinto le accuse di Justin Baldoni contro Blake Lively, Ryan Reynolds e il New York Times, chiudendo così un capitolo carico di tensione e aspettative. La decisione del giudice Louis J. Lyman apre nuove riflessioni sul mondo dello spettacolo e sulla giustizia, lasciando sul tavolo interrogativi ancora irrisolti che continueranno a far parlare di sé.

Lunedì il tribunale ha respinto la causa dell’attore Justin Baldoni contro Blake Lively e suo marito Ryan Reynolds, del valore di 400 milioni di dollari, in un colpo di scena inaspettato nel processo. Il giudice Louis J. Lyman ha accettato la mozione di archiviazione della causa, così come la causa separata per diffamazione di Baldoni contro il New York Times, del valore di 250 milioni di dollari, secondo Documenti ottenuti da Page Six. Un giudice statunitense ha respinto la causa per diffamazione ed estorsione del regista e attore Justin Baldoni contro l’attrice Blake Lively. I due avevano lavorato assieme al film It Ends With Us (uscito nel 2024), di cui Lively e Baldoni erano protagonisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Colpo di scena, respinta la causa di Justin Baldoni contro Blake Lively e Ryan Reynolds (e il New York Times)

