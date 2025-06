Colpo alla friggitoria in centro | avviso orale per il rapinatore 15enne

Un episodio che scuote la tranquillità cittadina: un giovane di 15 anni, già noto alle forze dell’ordine, riceve un avviso orale dal questore Fausto Vinci dopo essere ritenuto responsabile di una rapina in una friggitoria di Latina. Un segnale forte contro la cronica escalation di criminalità tra i più giovani, che invita alla riflessione sulla sicurezza e sulla prevenzione. È un passo importante per tutelare il tessuto sociale e garantire un futuro migliore.

Un avviso orale del questore Fausto Vinci ha colpito il 15enne di Latina, appartenente a una famiglia già nota alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziaria, considerato il responsabile di una rapina messa a segno, la sera del 3 giugno, ai danni di una friggitoria che si trova su Corso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Colpo alla friggitoria in centro: avviso orale per il rapinatore 15enne

