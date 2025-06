Colpita mentre attraversa per recarsi al mare Turista di Prato operata in ospedale

Una tranquilla mattina al Lido San Giovanni di Gallipoli si è trasformata in un dramma quando una turista pratese di 56 anni è stata investita mentre attraversava la strada per raggiungere il mare. Soccorsa immediatamente, è stata operata in ospedale, ma le condizioni rimangono sotto stretta osservazione. Un episodio che ha scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza delle zone turistiche. La vicenda mette in evidenza l’importanza di adottare misure preventive efficaci per tutelare i visitatori.

GALLIPOLI - Si è temuto il peggio nella mattinata di oggi nella zona residenziale del quartiere del Lido San Giovanni di Gallipoli quando una donna di 56 anni, una turista originaria di Prato, è stata investita da un’auto in transito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 nel tratto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Colpita mentre attraversa per recarsi al mare. Turista di Prato operata in ospedale

