Colpi di pistola contro due 30enni in auto | uno è in gravi condizioni indagano i carabinieri

Un episodio di inaudita violenza scuote la tranquillità di Dugenta: due giovani di 30 anni sono stati vittima di un attacco armato in aperta campagna. Colpi di pistola esplosi senza pietà, uno dei quali ha causato ferite gravissime. Le forze dell’ordine indagano con urgenza per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Un fatto che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla criminalità locale, lasciando la comunità sotto shock.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpi di arma da fuoco presumibilmente provenienti da una pistola sono stati esplosi contro due trentenni che si trovano in macchina in aperta campagna in territorio di Dugenta. Entrambi sono rimasti feriti e uno dei due versa in gravi condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita essendo stato raggiunto all'addome. L'altro è stato colpito al braccio. Il grave fatto di cronaca è avvenuto attorno alle 6:30 di stamane. I due feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Sant'Agata de' Goti. I 30enni si trovavano nell'abitacolo di una Fiat Panda vecchio tipo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'accaduto e capire le ragioni di quello che è successo.