Colon retto, il traguardo. Premio all’oncologa Ambrosini.

Si chiama Margherita Ambrosini, ha 32 anni ed è appena stata premiata alla Fondazione Irccs. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in occasione della Giornata della Ricerca e dei Ricercatori ha conferito un premio alla specialista per i suoi studi su un gruppo di pazienti con tumore al colon retto avanzato con una mutazione rara (Pol E) che rispondevano bene all' immunoterapia. Margherita è un'eccellenza di Carrara: si è diplomata al liceo scientifico Marconi e poi ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia di Pisa dove si è appassionata l'ultimo anno al percorso dell'Oncologia in reparto con il professor Alfredo Falcone e la professoressa Chiara Cremolini.