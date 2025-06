Colombari madrina alla Notte delle streghe

La prima edizione della manifestazione, dunque con la nuova sindaca alla guida, promette di essere un evento indimenticabile, dove magia, tradizione e modernità si incontreranno sotto il segno di Martina Colombari, madrina ufficiale della notte più misteriosa e affascinante dell’anno. Un’occasione speciale per riscoprire le radici romagnole e vivere un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese.

Per la prima volta La Notte delle Streghe avrà la sua madrina. L’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha, infatti, individuato in Martina Colombari la figura ideale per rappresentare l’evento 2025, unendo "femminilità, radici romagnole e un autentico senso di accoglienza verso gli altri, elementi che ben si sposano con lo spirito e la magia della festa". Alla prima edizione della manifestazione, dunque con la nuova sindaca Michela Bertuccioli, si annuncia già una novità che porterà ancora più curiosità e promozione in un evento che per 5 giorni potrebbe portare oltre 50.000 visitatori in Valconca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colombari, madrina alla Notte delle streghe

In questa notizia si parla di: Colombari Madrina Notte Streghe

Sorpresa per la Notte delle Streghe, Martina Colombari sarà la madrina dell'evento - Preparati a vivere una notte indimenticabile: per la prima volta, La Notte delle Streghe sarà impreziosita dalla presenza di Martina Colombari come madrina dell’evento.

Colombari, madrina alla Notte delle streghe; San Giovanni Marignano, Martina Colombari madrina della Notte delle streghe; Sorpresa per la Notte delle Streghe, Martina Colombari sarà la madrina dell'evento.

Colombari, madrina alla Notte delle streghe - L’attrice riccionese sarà la prima ambasciatrice nella storia della festa marignanese.

San Giovanni Marignano, Martina Colombari madrina della Notte delle streghe - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Ci sarà un vip quest’anno nell’edizione della Notte delle streghe che sarà anche madrina dell’evento: Martina ...

San Giovanni in Marignano. Notte delle Streghe, Martina Colombari madrina - L’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha individuato in ...