Colloquio con Carnevali e l’arrivo di Chivu | cosa succede ora tra Frattesi e l’Inter | CMIT

Il calciomercato si infiamma con i colloqui tra Carnevali e l’arrivo di Chivu, mentre tra Frattesi e l’Inter si apre un nuovo capitolo. Il centrocampista della Nazionale, in attesa di chiarimenti sul suo futuro, si prepara a partire per il Mondiale per Club, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per la finale di Champions persa. Cosa succederà ora? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti.

Il centrocampista della Nazionale partirà con la squadra per il Mondiale per Club, in attesa che venga fatta luce sul suo futuro in nerazzurro Dopo lo sfogo con Inzaghi e la rabbia per il mancato ingresso nella finale di Champions persa malamente contro il Paris Saint-Germain, Davide Frattesi è tornato in campo indossando la maglia della Nazionale. Davide Frattesi (LaPresse) – Calciomercato.it Nell’ultima recita del Ct Spalletti alla guida degli Azzurri, il centrocampista dell’ Inter non ha di certo incantato come del resto tutta l’ Italia di fronte alla modesta Moldavia. L’ex Sassuolo è andato vicino al gol nella ripresa, senza però fornire una prestazione di alto livello al ‘Mapei Stadium’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Colloquio con Carnevali e l’arrivo di Chivu: cosa succede ora tra Frattesi e l’Inter | CM.IT

Dopo la partita lungo colloquio tra Giovanni #Carnevali e Davide #Frattesi (che zoppicava vistosamente) @calciomercatoit #Italia #Nazionale #ItaliaMoldavia Partecipa alla discussione

