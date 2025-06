Collegio di Garanzia | inammissibile il ricorso della Salernitana

Il Collegio di garanzia per lo sport ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio delle gare dei playout di Serie B, dichiarandolo inammissibile. Il club campano aveva contestato un comunicato ufficiale della Lega Serie B, ritenendolo illegittimo e incoerente. Una decisione che mette fine a questa controversia e conferma la validità del regolamento in vigore. La questione però apre una riflessione sulle procedure e i diritti delle squadre coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Collegio di garanzia per lo sport ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana contro il rinvio delle gare dei playout del campionato di serie B. Il club campano aveva chiesto al Collegio di annullare il comunicato ufficiale n.211 emesso il 18 maggio scorso della Lega serie B, che prevedeva il rinvio delle gare " perché illegittimo, illogico, incoerente". Nel ricorso del 21 maggio scorso, la Salernitana ha in particolare chiesto " di disporre le misure più urgenti atte a ripristinare lo status quo ante rispetto al comunicato stesso, con il riconoscimento del diritto della Salernitana a disputare i playout col Frosinone, secondo la classifica ufficiale".

