Colleferro Grandioso concerto di fine anno per l’orchestra dell’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo Da Vinci

Un’atmosfera magica ha avvolto il Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro mercoledì 4 giugno, quando l’orchestra dell’indirizzo musicale della scuola Leonardo Da Vinci ha incantato il pubblico nel loro grande concerto di fine anno. Un evento ricco di emozioni e talento, che ha confermato quanto la musica possa unire e ispirare. La serata si è conclusa con applausi scroscianti, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro musicale degli studenti.

