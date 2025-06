Cocciante | A Napoli in concerto è un posto speciale Era già tutto previsto non era una hit ma l'ho sempre amata

Il pubblico napoletano ha vissuto un momento magico con Cocciante in piazza del Plebiscito, il 22 settembre, un concerto che resterà nel cuore di tutti. L'artista, tra ricordi e emozioni, ha condiviso con la stampa i retroscena di quella serata speciale, svelando anche l’aneddoto sui Davide di Donatello. Un ritorno all’amore autentico per la musica e per il pubblico, che ha saputo rinnovarsi e sorprendere ancora una volta. Continua a leggere.

Il cantante ha incontrato la stampa per raccontare il suo concerto in piazza del Plebiscito il 22 settembre. Nel corso della conversazione ha spiegato, divertito, cosa sia successo ai Davide di Donatello: "Era bello provare a ricominciare e trovare il modo di fare bene quella canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

