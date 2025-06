Cocaina per 84mila dosi sulla statale Brindisi-Lecce | 51enne condannato a 7 anni e 4 mesi

Una scoperta choc sulla statale Brindisi-Lecce: 15 chili di cocaina nascosti in un’auto, destinati a circa 84mila dosi. Saimir Durra, 51enne albanese residente a Lecce, ora affronta una condanna severa di oltre sette anni di carcere. Un episodio che evidenzia quanto il traffico di droga sia ancora una piaga sociale e quanto le forze dell’ordine siano impegnate nella lotta contro questa minaccia. La battaglia contro il narcotraffico continua, con la speranza di tutelare le nostre comunità.

LECCE - Viaggiava su un'Alfa Romeo Giulietta con a bordo 15 chili di cocaina e per questo Saimir Durra, 51enne originario di Berat in Albania ma residente a Lecce, è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice Angelo Zizzari del tribunale di Lecce.

