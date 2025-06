Cocaina ed ecstasy nel minimarket | Ma io non sono uno spacciatore

Un episodio che scuote la comunità di Civitanova: un uomo si difende dalle accuse di droga, sostenendo che si trattava di un acquisto condiviso e non di spaccio. Ma tra arresti, prove e interrogativi, la linea tra innocenza e colpevolezza si fa sempre più sottile. La vicenda solleva importanti questioni sulla percezione e la realtà del fenomeno dello spaccio, invitandoci a riflettere sulla complessità delle storie che si nascondono dietro ogni risultato giudiziario.

"Ho avuto delle difficoltà. Ma non sono uno spacciatore: quella droga era solo un acquisto condiviso". Così ieri in tribunale Claudiu Florian si è difeso dalle accuse, nell'udienza di convalida del suo arresto eseguito venerdì. Nel suo negozio e in casa sua, la polizia aveva trovato 70 grammi di cocaina, pasticche di ecstasy, cellulari e contanti. Le indagini su di lui erano state condotte dagli agenti del Commissariato di Civitanova e da unità della Squadra mobile di Macerata, che da qualche tempo avevano iniziato a tenere sotto controllo il negozio di generi alimentari tipici "La bottega dei sapori rumeni", che si trova a Civitanova sulla statale Adriatica, all'altezza del passaggio a livello.