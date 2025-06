Coap un successo dolce | Più ricavi e iniziative per i soci

Coap, la storica cooperativa forlivese tra panificatori e pasticcieri, festeggia un successo dolce nel 2024: ricavi in crescita, bilancio positivo e nuove iniziative per i soci. Fondata nel 1959 per ridurre i costi delle materie prime, oggi guida il settore del food service con circa 40 addetti, 800 clienti e un’area estesa da Modena a Rimini. I ricavi nel 2024 segnano un nuovo traguardo, consolidando il ruolo di Coap come partner affidabile e innovativo.

Ricavi in crescita e bilancio positivo per Coap, la cooperativa di approvvigionamento tra panificatori e pasticcieri di Forlì. Fondata nel 1959 da un gruppo di artigiani con lo scopo di ridurre il costo delle materie prime destinate alla produzione, è oggi leader in consulenza e distribuzione del food service professionale, con circa 40 addetti, 800 clienti e un’area operativa che copre tutto il territorio da Modena a Rimini. I ricavi nel 2024 hanno superato quota 16,2 milioni di euro, con un utile dopo le imposte di circa 350mila euro. Cresce anche il patrimonio netto, pari a poco meno di 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coap, un successo dolce: "Più ricavi e iniziative per i soci"

In questa notizia si parla di: Ricavi Coap Successo Dolce

Ricavi in crescita, bilancio positivo per Coap. E la cooperativa dei panificatori si rafforza nel mercato acquisendo un'altra società - Coap è in piena espansione! Con ricavi che superano i 16,2 milioni di euro e un utile di 350mila euro, la cooperativa dei panificatori di Forlì si posiziona solidamente nel mercato.

Coap, un successo dolce: Più ricavi e iniziative per i soci.

Gianluca Toniolo (ceo Dolce&Gabbana beauty): «Ricavi ora a quota 610 milioni. Puntiamo a raddoppiare nel 2027/28» - Gianluca Toniolo, ceo di Dolce&Gabbana beauty, spiega a MFF i progetti futuri della società.

Dolce&Gabbana, il beauty traina i ricavi: crescita a doppia cifra. Ma l'effetto tassi pesa sulle perdite - la cassaforte dei due noti stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana di cui ciascuno ha il 50%.

Dolce&Gabbana, il beauty traina i ricavi: crescita a doppia cifra. Ma l'effetto tassi pesa sulle perdite - la cassaforte dei due noti stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana di cui ciascuno ha il 50%.