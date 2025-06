CNA Campania Nord | Antonio Catalano è il nuovo presidente

Antonio Catalano è il nuovo volto della CNA Campania Nord, eletto all’unanimità durante l’assemblea di lunedì 9 maggio a Caserta. Con una lunga esperienza all’interno della Confederazione e già presidente di Benevento, Catalano si appresta a guidare con determinazione gli artigiani delle province di Napoli, Caserta e oltre. La sua leadership promette di portare nuove sfide e opportunità, consolidando il ruolo della CNA come pilastro del settore artigiano regionale.

Antonio Catalano è il nuovo presidente di CNA Campania Nord: è stato eletto per acclamazione in occasione dell'assemblea che si è svolta lunedì 9 maggio presso l'Hotel Vanvitelli di Caserta. Una vita all'interno della Confederazione, Catalano è stato già presidente di Benevento. Figura esperta e di grande equilibrio, dovrà guidare con il segretario Francesco Geremia gli artigiani delle province di Napoli, Caserta e Benevento per i prossimi quattro anni. « Partiamo dalla base, dalle imprese artigiane che sono il cuore pulsante della nostra economia – ha esordito il neo presidente – dobbiamo consolidare il rapporto diretto con tutte loro per affrontare e risolvere le loro esigenze e le loro difficoltà.