Clonano una carta poi prelevano 1.800 euro per rifornirsi di gasolio | denunciati

Un episodio di furto presso un distributore di carburante a Parma si trasforma in un’indagine rigorosa della Polizia di Stato. Due stranieri, un 26enne e un 43enne, sono stati identificati e denunciati dopo aver clonano una carta di pagamento e prelevato 1800 euro per rifornirsi di gasolio. La brillante operazione delle forze dell’ordine dimostra ancora una volta come la presenza attiva sul territorio possa contrastare efficacemente i crimini.

La Polizia di Stato di Parma ha identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria due soggetti, un 26enne e un 43enne stranieri, gravemente indiziati di essere autori dell'episodio di furto avvenuto nel fine settimana scorso presso un distributore di carburante di via Colorno.

