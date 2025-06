Clayface | aggiornamenti sui piani per le riprese

Novità emozionanti emergono dal mondo di DCU: le riprese di Clayface, uno dei villain più affascinanti, sono previste per settembre. La casting list si fa sempre più interessante con Jack O’Connell, Tom Blythe, George MacKay e Leo Woodall tra i papabili. Restate sintonizzati, perché questa produzione promette di regalare sorprese e un nuovo volto al celebre universo di Batman. La suspense è alle stelle: cosa ci riserverà questa attesissima interpretazione?

Ci sono novità sul periodo di riprese di Clayface. Daniel Richtman ha appreso che Clayface, un’aggiunta inaspettata al programma del DCU, dovrebbe iniziare le riprese a settembre. Questo dopo che gli scambi hanno confermato le voci su Jack O’Connell, Tom Blythe, George MacKay e Leo Woodall in lizza per interpretare il cattivo di Batman. “Non so cosa stiano facendo con Clayface. Non lo dirigerò io, e quel regista dovrà farlo suo”, ha recentemente dichiarato lo sceneggiatore Mike Flanagan. “So che stanno lavorando alla sceneggiatura. Ora sono impegnato in altre cose, spero davvero che rimanga fedele allo spirito di ciò che volevo che fosse. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

