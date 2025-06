Claudio Ranieri sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia | ha accettato l’incarico

Claudio Ranieri è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio italiano, accettando il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Con la sua esperienza e passione, il coach romano si appresta a guidare gli azzurri verso nuovi traguardi, in un momento cruciale per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Una sfida affascinante che segna l’inizio di un’era di rinnovamento e speranza.

Una nuova era per la Nazionale. Claudio Ranieri ha accettato l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana, succedendo a Luciano Spalletti, esonerato dopo la deludente sconfitta contro la Norvegia. La scelta è arrivata in un momento delicato per l'Italia, con l'obiettivo cruciale della qualificazione ai Mondiali del 2026 ancora da raggiungere. Ranieri, veterano della panchina e figura rispettata nel calcio italiano, eredita una situazione complessa, ma la sua lunga esperienza potrebbe rappresentare la chiave per ridare slancio a una squadra ferita e in cerca di riscatto.

In questa notizia si parla di: Claudio Ranieri Commissario Tecnico

