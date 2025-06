Claudio Ranieri rinuncia al ruolo di ct della Nazionale

Claudio Ranieri, leggenda del calcio italiano, ha deciso di rinunciare al ruolo di CT della Nazionale, preferendo concentrarsi sul suo incarico di consulente della famiglia Friedkin. Dopo aver ricevuto l’offerta dalla Figc per sostituire Luciano Spalletti, Ranieri ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti, lasciando spazio a nuove sfide. Una decisione che dimostra ancora una volta la sua grande passione e le sue ambizioni nel mondo del calcio.

Il 73enne ha scelto di concentrarsi unicamente sull'incarico di consulente della famiglia Friedkin. ROMA - Claudio Ranieri non sarà il commissario tecnico della Nazionale. L'ex allenatore della Roma, contattato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per succedere a Luciano Spalletti alla guida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Claudio Ranieri rinuncia al ruolo di ct della Nazionale

