Claudio Ranieri rifiuta la panchina della Nazionale Ora gli azzurri sono nei guai

L’Italia si trova ora senza una guida tecnica dopo l’addio di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri di sedersi sulla panchina azzurra. Un colpo duro per i tifosi, che speravano in un nuovo corso sotto la sua esperienza. Ora la Nazionale dovrà trovare una soluzione in tempi stretti, mentre gli azzurri affrontano un periodo di incertezza…

Claudio Ranieri non sarà il ct della nazionale italiana di calcio. Dopo ore di riflessioni l’ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità di allenare gli azzurri. Ranieri dunque sarà impegnato solo con il club giallorosso nella prossima stagione. L’Italia è ufficialmente senza allenatore dopo l’esonero di Luciano Spalletti. L’altro nome che si faceva in questi giorni è quello di Stefano Pioli, ex Lazio, Fiorentina e Milan. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

