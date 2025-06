Claudio Ranieri non sarà l' allenatore della Nazionale resta alla Roma | il no del tecnico al doppio ruolo

Claudio Ranieri, il maestrale della Roma, ha deciso di confermare la sua fedeltà ai colori giallorossi, rifiutando l’ambizioso ruolo di allenatore della Nazionale. Dopo un colloquio con Gravina, il tecnico ha scelto di restare al suo attuale posto, lasciando aperta una finestra futura per nuove sfide. La sua decisione rafforza il legame con i tifosi romanisti e segna una svolta importante nel panorama calcistico italiano.

Dopo aver sollevato dall'incarico di CT Luciano Spalletti – che sarà comunque in panchina per la gara contro la Moldova – la FIGC è alla ricerca di un nuovo allenatore per la panchina della Nazionale: il candidato principale è Claudio Ranieri.

Tutto apparecchiato per Claudio Ranieri nuovo allenatore dell'Italia. Anche un po' di teatro per accettare, perché "alla Nazionale non si può dire di no"

