Claudio Ranieri non sarà ct della Nazionale resta alla Roma | il no del tecnico al doppio ruolo Ipotesi Pioli o ritorno di Mancini

Claudio Ranieri ha deciso di rifiutare l’incarico di ct della Nazionale, preferendo restare alla Roma come allenatore o senior advisor. La sua scelta apre nuovi scenari, con ipotesi che prevedono Pioli o un ritorno di Mancini sulla panchina azzurra. La decisione di Ranieri segna una svolta importante nel calcio italiano, lasciando spazio a discussioni e strategie future per la Nazionale.

Claudio Ranieri non sarà il prossimo allenatore della Nazionale. L?attuale senior advisor giallorosso ha detto?no? a Gravina dopo i contatti col presidente della FIGC. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Claudio Ranieri non sarà ct della Nazionale, resta alla Roma: il no del tecnico al doppio ruolo. Ipotesi Pioli o ritorno di Mancini

Dopo aver sollevato dall’incarico di CT Luciano Spalletti – che sarà comunque in panchina per la gara contro la Moldova – la FIGC è alla ricerca di un nuovo allenatore per la panchina della Nazionale: il candidato principale è Claudio Ranieri. I contatti con la Partecipa alla discussione

Cagliari la moglie Roma la mamma L'Italia a questo punto immagino sarà la nonna... Tutto apparecchiato per Claudio Ranieri nuovo allenatore dell'Italia. Anche un po' di teatro per accettare, perché "alla Nazionale non si può dire di no" Partecipa alla discussione

