Claudio Ranieri ha preso una decisione che scuote il mondo del calcio: niente Nazionale, solo Roma. Dopo aver considerato l’ipotesi di allenare gli azzurri, il tecnico romano ha scelto di rimanere fedele ai giallorossi, rinunciando a un doppio incarico che avrebbe potuto portarlo a guidare anche la Nazionale. Una dimostrazione di attaccamento e passione per la sua squadra del cuore. La Roma può sorridere, perché Ranieri si dedicherà completamente a loro.

Roma, 10 giugno 2025 - Claudio Ranieri resta fedele alla Roma e dice no alla Nazionale. L'allenatore del Testaccio, dopo un primo parere favorevole a sostituire Luciano Spalletti alla guida degli azzurri, ha cambiato idea e deciso di restare alla società giallorossa, anche se la Figc avrebbe concesso il doppio incarico. Ranieri, classe '51, dopo la pancina della Roma è entrato con un altro ruolo nello stesso club, sposando il progetto dei Friedkin. La decisione questa notte, dopo aver riflettuto sulla proposta della Federazione. Il 73enne romano ha scelto di dedicarsi unicamente sul nuovo incarico di consulente per la Lupa, e anche se i proprietari del club capitolino avessero dato a Ranieri il loro assenso a ricoprire contemporaneamente il doppio incarico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Claudio Ranieri dice no alla Nazionale, si dedicherà solo alla Roma

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

Claudio #Ranieri in pole position per sostituire Luciano #Spalletti alla guida della Nazionale Ma Claudio Ranieri oggi è senior advisor per la Roma I due incarichi sono conciliabili? Cosa dice il regolamento federale a riguardo? Ce ne parla @lea_or Partecipa alla discussione

Claudio Ranieri verso la panchina dell’Italia dopo l’esonero di Spalletti. Ma resta anche alla Roma? L’ipotesi doppio incarico è concreta. Tutti i dettagli qui https://tinyurl.com/2n77m9nc #Ranieri #Italia #Roma #Nazionale Partecipa alla discussione

