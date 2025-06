Claudio Ranieri dice no alla Nazionale | la smentita ufficiale

a mettere fine alle speculazioni con una comunicazione ufficiale. La sua decisione rappresenta un momento importante nel panorama calcistico italiano, lasciando spazio a nuovi scenari e strategie per il futuro della Nazionale. Con questa scelta, Ranieri riafferma il suo impegno verso progetti personali e professionali diversi, ma il suo nome resterà comunque inciso nella storia del calcio italiano.

Dopo giorni di indiscrezioni ed anticipazioni, arriva la conferma definitiva: Claudio Ranieri non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Nonostante le voci che lo davano ormai vicinissimo alla panchina azzurra, e le ipotesi di un doppio ruolo con la Roma come avevamo anche noi scritto in questo articolo, è stato lo stesso tecnico . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Claudio Ranieri dice no alla Nazionale: la smentita ufficiale.

Claudio Ranieri sbrocca in diretta con Marelli: se ne va - Claudio Ranieri sbrocca in diretta dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro l'Atalanta, che regala alla Dea la qualificazione in Champions League e interrompe la straordinaria serie di imbattibilità dei giallorossi.

Claudio #Ranieri in pole position per sostituire Luciano #Spalletti alla guida della Nazionale Ma Claudio Ranieri oggi è senior advisor per la Roma I due incarichi sono conciliabili? Cosa dice il regolamento federale a riguardo? Ce ne parla @lea_or Partecipa alla discussione

Claudio #Ranieri all’Ansa: “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità di allenare la Nazionale: un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della #Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pi Partecipa alla discussione

