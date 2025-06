Claudio Patuto la musica non è solo un’arte da ascoltare ma uno spazio da abitare

Claudio Patuto dimostra che la musica è molto più di un semplice ascolto: è un vero e proprio spazio da abitare, un'arte capace di toccare l'anima. Dalla sua Benevento, egli fonde il tono raffinato del pianoforte con l'espressività vibrante della fisarmonica, creando un dialogo unico tra tradizione e innovazione. La sua formazione solida e appassionata lo ha portato a eccellere, laureandosi in specializzazioni di grande rilievo, e continua a conquistare cuori con la sua arte.

La sua è una storia che inizia a Benevento, radicata in due strumenti dall’anima complementare. Da un lato il pianoforte, simbolo della tradizione colta occidentale; dall’altro la fisarmonica, voce del popolo ma capace di raggiungere vette di straordinaria raffinatezza. La sua formazione è solida e appassionata: si diploma in Pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, per poi specializzarsi con lauree in Discipline Musicali e in Didattica, che ne delineano la doppia vocazione di musicista e pedagogo. L’incontro con la fisarmonica, coltivato sotto la guida di maestri di fama internazionale, plasma la sua seconda identità musicale. 🔗 Leggi su Citypescara.com