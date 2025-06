Class Editori si dimette l’ad Moroni

Un terremoto sconvolge Class Editori: Marco Moroni, ex Gedi e attuale AD, si dimette in modo improvviso e polemico, alimentando tensioni interne. La sua uscita segue l’ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone nel capitale, un segnale potente di cambiamento e potenziali nuovi scenari per il gruppo. Questa mossa potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione strategica che ridefinirà il futuro di una delle più storiche realtà editoriali italiane.

Scossa di terremoto in Class Editori. L'amministratore delegato, l'ex Gedi Marco Moroni, si è dimesso in polemica con l'editore dopo una serie di dissapori interni. Il passo indietro arriva pochi giorni dopo l'entrata del costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone nel Gruppo, avvenuta tramite l'acquisizione del 2,5 per cento di azioni. Una mossa interpretata da molti come la posa del primo mattone per scalare la società , anche se la maggioranza resta saldamente in mano al 79enne Paolo Panerai, fondatore, vicepresidente e anche lui ad (gestiva l'incarico in coordinamento con Moroni).

In questa notizia si parla di: Class Editori Moroni Dimette

