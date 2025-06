Clara e Rumatera sul palco di Avis Live Music | torna il festival zero alcool

Clara e Rumatera si esibiranno sul palco di Avis Live Music, il festival che unisce musica e solidarietà in un’atmosfera coinvolgente. Venerdì 13 e sabato 14 giugno, il Parco della Poesia di Riese Pio X ospiterà la terza edizione di questa manifestazione, tornata con il suo Zero Alcool. Il grande momento di sabato sarà impreziosito dalla presenza della bravissima Clara, in testa… perché anche la musica può fare la differenza.

