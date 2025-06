Clamoroso Ranieri rifiuta il ruolo di CT dell’Italia dopo gli ultimi contatti | cosa succede ora

Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio italiano: Ranieri, dopo aver esplorato la possibilità di diventare il nuovo ct, rifiuta ufficialmente l'incarico. La decisione sorprende tutti e apre le porte a nuovi scenari, con Pioli ormai in pole position per subentrare a Spalletti. Ma cosa succederà adesso? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda che potrebbe cambiare il volto della Nazionale.

Ranieri rinuncia alla possibilità di sedere sulla panchina dell'Italia: dietrofront del tecnico che dice di no a Gravina, il candidato principale per succedere a Spalletti resta Pioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

