Clamoroso Milan piani totalmente stravolti | Rimarrà a Milanello

Clamorosi cambi di programma scuotono il cuore di Milanello: i piani iniziali sono stati completamente stravolti, con il grande protagonista che, almeno per questa stagione, resterà rossonero. Dopo settimane di intense trattative e ambiziose strategie di cessione per rinforzare la rosa, il club sembra aver scelto una linea più conservativa, puntando a investimenti mirati. Una scelta dettata soprattutto dalla necessità di adattarsi alle nuove sfide economiche ed europee, ma le sorprese non finiscono qui...

Cambiano totalmente i piani in quel di Milanello. Dopo giorni intensi di trattative, ecco il dietrofront. Il big del Milan dovrebbe rimanere in rossonero anche la prossima stagione. Cedere per poi aggredire sulle entrate. Sembra questa la strategia intrapresa dal Milan nella finestra di mercato corrente. Una programmazione dovuta in primis alla mancanza di incassi derivati dalla qualificazione in Champions League, miseramente sfumata già molto prima della fine del campionato. Il sacrificio di Tijjani Reijnders, volato a Manchester per iniziare l’avventura coi Citizens, era necessario. Ma l’addio del fantasista olandese potrebbe non essere l’unica partenza prestigiosa in casa rossonera, dove nessun calciatore, almeno per come stanno le cose attualmente a Milanello, appare incedibile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it