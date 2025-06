Clamoroso | Claudio Ranieri dice no alla panchina della Nazionale

Clamoroso colpo di scena nel calcio italiano: Claudio Ranieri dice no alla panchina della Nazionale. Dopo settimane di attese e rumors, l’ex tecnico romano ha improvvisamente rinunciato all’incarico, lasciando tutti senza parole. La scelta sorprende gli addetti ai lavori e apre nuovi scenari per il futuro azzurro. Ma quali sono state le ragioni di questa decisione? Restate con noi su DayItalianews per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inaspettata.

La svolta inattesa: Ranieri rinuncia al ruolo di CT dell'Italia. Sembrava tutto pronto per l'annuncio di Claudio Ranieri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ma nelle ultime ore è arrivato un inatteso passo indietro. L'ex allenatore, reduce dall'esperienza sulla panchina del Cagliari e attualmente advisor della Roma, ha declinato la proposta avanzata dalla FIGC, guidata da Gabriele Gravina. Nonostante l'accordo fosse vicino, con la possibilità per Ranieri di continuare a ricoprire il suo attuale incarico dirigenziale nella Roma, la sua scelta è stata chiara: niente doppio ruolo, priorità al progetto giallorosso.

