Civitanovese | settimana decisiva per il futuro del club tra Profili e nuovi investitori

Questa settimana potrebbe segnare un punto di svolta fondamentale per la Civitanovese, tra speranze di stabilità e nuove opportunità di crescita. Il destino del club si gioca tra il mantenimento del patron Profili e la possibilità di una cessione a investitori strategici come "Cosmo srl" e "Unyon Corsozio Stabile Scarl". In un panorama ricco di incertezze, le decisioni che verranno prese potrebbero tracciare il futuro della squadra e della città stessa.

Nel mare magnum di dubbi e incertezze che riguardano l'ambiente della Civitanovese e il suo futuro, l'unica possibilità concreta è che questa settimana potrebbe essere quella decisiva per le sorti del club. Da una parte, è bene ribadirlo, l'eventualità che rimanga il patron Profili, dall'altra il passaggio di proprietà agli imprenditori interessati, nella fattispecie i rappresentanti di " Cosmo srl " e " Unyon Corsozio Stabile Scarl ". Da quanto risulta l'incontro tra il presidente Profili e gli imprenditori avverrà presumibilmente giovedì, al "Circolo Canottieri Aniene" di Roma. L'appuntamento è stato concordato in seguito ad uno scambio di Pec e, fatta eccezione per la cena risalente ormai a tre settimane fa in un locale di Tolentino, non vi sono stati altri summit tra le parti.

