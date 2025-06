Cittadinanza Tajani | Avanti con lo Ius Scholae

''Salvini non è d’accordo? Noi sì. Non è che devo chiedere l’autorizzazione a qualcuno se voglio presentare una legge in Parlamento''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cittadinanza, Tajani: “Avanti con lo Ius Scholae”

Cittadinanza, il Senato approva la stretta voluta da Tajani: cosa cambia - Il Senato ha approvato la stretta sulla concessione della cittadinanza italiana, voluta da Antonio Tajani.

"Io non do ordini a nessuno e non ne prendo da nessuno, il referendum conferma che 5 anni sono pochi", dice Tajani Partecipa alla discussione

Ius scholae, Conte sfida Tajani: “Vediamo se fa sul serio o sono solo chiacchiere” - Tajani rilancia il tema dello Ius scholae e il leader M5s, Giuseppe Conte, lo sfida: "Vediamo se sono solo chiacchiere".