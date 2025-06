Circo musica e teatro Quattro giorni di festa

Appassionati di arte, divertimento e magia, segnate in agenda dal 12 al 21 giugno: a Sant’Agata si accende la quinta edizione di Ri-Creazione, un festival che trasforma il circo, la musica e il teatro in una grande festa all’aperto. Quattro giorni pieni di spettacoli coinvolgenti, pensati per tutta la famiglia, pronti a sorprendere grandi e piccoli. Un’occasione unica per vivere l’estate immersi in cultura, allegria e creatività. Non mancate!

Al via, dal 12 al 21 giugno, a Sant’Agata, nell’ambito di Festamobile, la quinta edizione di Ri-Creazione. Si tratta di un festival teatrale per ragazzi e con spettacoli adatti a tutte le età. "Quattro giorni di spettacolo – spiegano gli organizzatori – tra circo contemporaneo, musica, teatro di figura e burattini organizzati dal Teatro Bibiena che, per le giornate estive, sposta la programmazione all’aperto così da coinvolgere e riunire i diversi pubblici nella piazza, nelle vie cittadine e nei parchi. Spettacoli insoliti e di rara bellezza a ingresso gratuito. Spettacoli ricercati e in controtendenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circo, musica e teatro. Quattro giorni di festa

In questa notizia si parla di: Teatro Circo Musica Quattro

Maggio all'infanzia, gli appuntamenti del 15 maggio a Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia tra teatro e circo contemporaneo - Giovedì 15 maggio, il festival Maggio all’infanzia giunge al culmine della sua XXVIII edizione, incantando Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia.

Circo, musica e teatro. Quattro giorni di festa; Musica, circo, danza acrobatica e cabaret: il ricco programma di Teatro Estate, 4 luglio 2025; Ops! il nuovo circo torna a Roma. Al Parco della Musica e al Vascello acrobazie, danza e teatro di narrazione.

Quattro stagioni da circo - Teatro completo anche per le “Quattro stagioni” firmate Gli alcuni, in scena al teatro Sociale venerdì prossimo alle 10.

Circo Sciarra a Quattro Venti - In programma ci sono quattro weekend ricchi di tantissimi appuntamenti: letture sceniche e performance di circo e di arte di strada, musica ...