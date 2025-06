CioccAut si apre a Casalnuovo un laboratorio di cioccolato per ragazzi autistici

Un dolce progetto prende vita a Casalnuovo di Napoli: CioccAut, il laboratorio di cioccolato dedicato ai ragazzi autistici, apre le sue porte. L’evento, che vedrà la partecipazione dell’Assessore Lucia Fortini, promette di essere un’edizione speciale di inclusione e crescita. Il laboratorio, promosso dal CSN – Centro Studi Nappi APS, trasforma la passione per il cioccolato in un’esperienza educativa e sociale unica. Il futuro si gusta con un sorriso—e questa è solo l’inizio.

SarĂ Â l’Assessore regionale al Welfare della Campania, Lucia Fortini, a partecipare alla presentazione ufficiale del progetto “ CioccAut ”, in programma lunedì 16 giugno alle ore 10.00 presso il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli. CioccAut è un’iniziativa promossa dal CSN – Centro Studi Nappi APS, che coniuga inclusione sociale, educazione e creativitĂ attraverso laboratori esperienziali dedicati alla lavorazione del cioccolato. Il progetto è rivolto a ragazzi in etĂ di transizione (a partire dai 16 anni) e adulti con disturbo dello spettro autistico, con l’obiettivo di valorizzarne le abilitĂ manuali, espressive e relazionali all’interno di un contesto protetto e stimolante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lucia Fortini a Casalnuovo per presentare "CioccAut": laboratorio di cioccolato per adulti e ragazzi autistici - Il 16 giugno, Casalnuovo si anima di dolcezza e inclusione con l'evento di presentazione del progetto "CioccAut", un laboratorio di cioccolato dedicato ad adulti e ragazzi autistici.

#CioccAut, #laboratorio di #cioccolato per adulti e ragazzi autistici al #ParcodelleChiocciole di #CasalnuovodiNapoli dal 16 #giugno con Giovanni Nappi: #iniziativa inclusiva, #sociale e solidale che valorizza, premia e tutela il #territorio con #gusto.

