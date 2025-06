Cinque raid tra il metrò e corso Como Preso rapinatore di telefoni e collane

Un pericoloso rapinatore seriale che seminava il terrore tra i passanti di corso Como e del metr242. Con cinque colpi in pochi mesi, agiva da solo o con complici più giovani per coprire le fughe o intimidire le vittime. Grazie a un’indagine meticolosa basata su telecamere e costanti controlli di zona, gli investigatori del commissariato Garibaldi Venezia sono riusciti a catturarlo. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità urbana.

Ore 22.50 dello scorso primo gennaio: un sessantatreenne ivoriano, professione guardia giurata, sta raggiungendo con le scali mobili il mezzanino della fermata Turati della M3.