Cinque paesi hanno sanzionato due ministri israeliani di estrema destra per le loro posizioni su Gaza

In un contesto di crescente tensione internazionale, cinque paesi hanno adottato sanzioni contro due ministri israeliani di estrema destra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, per le loro posizioni ferme su Gaza. Questa decisione riflette il delicato equilibrio geopolitico e le ripercussioni delle scelte politiche nel cuore del Medio Oriente. La questione si fa sempre piĂą complessa: quali saranno le prossime mosse di Israele e della comunitĂ internazionale?

Due ministri israeliani d'ultradestra del governo di Benymin Netanyahu sono finiti nel mirino di alcuni governi occidentali per le loro dure posizioni su Gaza. Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, e quello delle Finanze Bezalel Smotrich, sono stati sanzionati da Regno Unito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cinque paesi hanno sanzionato due ministri israeliani di estrema destra per le loro posizioni su Gaza

In questa notizia si parla di: Ministri Israeliani Posizioni Gaza

Gb sanziona due ministri israeliani dell'ultradestra - Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato sanzioni contro due ministri israeliani dell'ultradestra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, per la loro responsabilitĂ nell'escalation in Gaza e nelle colonie della Cisgiordania.

The Times: il Regno Unito si unirĂ a Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri nel sanzionare i ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich per i loro commenti "mostruosi" su Gaza. Partecipa alla discussione

Perdonate lo sfogo, ma un professore universitario ha il dovere morale di dirlo: i ministri, i deputati e i senatori, i quali affermano che Israele cesserebbe i bombardamenti su Gaza se Hamas liberasse tutti i prigionieri, sono dei corrotti in difesa di un governo ge Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Il Regno Unito ha sanzionato i ministri israeliani di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich per le loro posizioni su Gaza; Cinque paesi hanno sanzionato due ministri israeliani di estrema destra per le loro posizioni su Gaza; Da Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda sanzioni contro i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich.

Da Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda sanzioni contro i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich - (askanews) – Il Regno Unito, insieme a Canada, Australia e Nuova Zelanda, ha deciso di imporre sanzioni contro due esponenti di spicco del governo israeliano noti per l ...

Il governo britannico sanziona due ministri israeliani per le tensioni nella striscia di gaza e le colonie in cisgiordania - Gvir e Bezalel Smotrich per le politiche espansionistiche in Cisgiordania e le tensioni nella Striscia ...

Rula Jebreal: “A Gaza un genocidio coloniale, Meloni e Netanyahu alleati nell”internazionale nera’” - La giornalista e scrittrice Rula Jebreal: "Siamo assistendo alla soluzione finale del genocidio programmato a Gaza ...