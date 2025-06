Cinque ore senza pause Bertolucci elogia Sinner-Alcaraz Poi ‘attacco’ a Djokovic?

Un match che ha incantato il mondo del tennis, durato oltre cinque ore e mezza, ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz regalare uno spettacolo epico sul campo di Roland Garros 2025. Paolo Bertolucci, ex campione e commentatore di lunga esperienza, ha elogiato la tenacia e il talento dei protagonisti, soffermandosi anche su un attacco più critico a Djokovic. Una finale che resterà nella storia, dimostrando come il tennis sia un gioco di pura passione e resistenza.

(Adnkronos) – Paolo Bertolucci e la finale del Roland Garros 2025. L’ex tennista azzurro ha commentato l’epica partita, durata oltre cinque ore e mezza, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nell’ultimo atto dello Slam parigino, vinta dallo spagnolo, in rimonta, al super tie break del quinto set. Oltre a elogiare lo straordinario livello di tennis mostrato dai primi due giocatori della classifica Atp, si è voluto soffermare su un aspetto in precedenza poco evidenziato e lanciare, allo stesso tempo, una ‘frecciata’ diretta, molto probabilmente, a Novak Djokovic. “Dimenticavo: oltre 5 ore senza toilet break e MTO (medical time out, ndr)! Caspita allora si può giocare una partita senza usare azioni di solo disturbo”, ha scritto Bertolucci sul proprio account X. 🔗 Leggi su Seriea24.it