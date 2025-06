cinque milioni per la sicurezza di novafeltria

Novafeltria si prepara a risorgere forte e sicura, grazie a un investimento di cinque milioni di euro dedicato alla sicurezza del territorio. Da Perticara a Torricella, da Sartiano a Uffogliano, i cantieri sono in pieno svolgimento per consolidare e ripristinare le aree colpite dall’alluvione del 2023. Un impegno concreto che testimonia la volontà di proteggere e valorizzare questa comunità . La ripresa è già in atto.

Da Perticara a Torricella, da Sartiano a Uffogliano, tutto il territorio di Novafeltria è attraversato dai cantieri per i lavori di consolidamenti e ripristino dei danni causati dall’ alluvione del 2023. In totale sono ben 18 gli interventi tra quelli in corso d’opera, altri in procinto di partire e quelli già realizzati, per un importo di circa 5 milioni di euro tra finanziamenti ministeriali e i fondi straordinari stanziati dopo l’alluvione. L’ultimo in ordine di tempo è il finanziamento di 160mila euro, ottenuto grazie ai fondi per la ricostruzione post-alluvione: sarà utilizzato per mettere in sicurezza il monte di Uffogliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it