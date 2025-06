Cinque gatti abbandonati in un fosso dentro scatoloni | due sono morti

Una crudeltà ingiustificabile scuote la nostra comunità: cinque gatti abbandonati in un fosso, due dei quali purtroppo deceduti. La sezione ENPA di Lugo denuncia con fermezza queste azioni ignobili, che si ripetono troppo spesso. L’ultimo episodio, avvenuto domenica 8 giugno, testimonia quanto la malvagità possa colpire anche i più innocenti. È ora di reagire e proteggere chi non può difendersi.

Non si fermano le malvagità compiute contro gatti e cuccioli di gatto. A denunciare due episodi di assoluta gravità, accaduti nell’arco di poco più di tre settimane è la sezione Enpa di Lugo. L’ultimo, in ordine temporale, è accaduto domenica 8 giugno. Era da poco passato mezzogiorno quando Donatella Ricci, residente a Massa Lombarda, ha ricevuto la telefonata del fratello Vanni e della cognata Elisa Giacomoni che, al rientro da una passeggiata fatta in via Nuova al confine fra Massa e Mordano, hanno trovato una scatola di cartone fra le erbacce. Incuriositi dal flebile miagolio che sentivano si sono calati nel fosso per controllare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque gatti abbandonati in un fosso dentro scatoloni: due sono morti

