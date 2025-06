Cinque anni di avventure nei boschi e bivacco sotto le stelle | festa grande per gli scout ' Foggia 3'

Dopo cinque anni di emozionanti avventure nei boschi e memorabili bivacchi sotto le stelle, gli scout di Foggia 3 hanno celebrato una grande festa in villa comunale. Un momento speciale per condividere le loro attività con la città e rafforzare il legame tra giovani esploratori e comunità . La festa è stata un'occasione per scoprire il mondo scout e vivere insieme un’esperienza indimenticabile, dimostrando che l’avventura è solo all’inizio.

