Cinema le nuove regole sulle agevolazioni fiscali | Ecco cosa prevede il decreto interministeriale

Scopri le nuove regole sulle agevolazioni fiscali nel cinema con il decreto interministeriale n. 141 del 22/04/2025. Entrato in vigore il 6 giugno 2025, questo provvedimento rivoluziona i criteri di assegnazione del tax credit, favorendo l’industria cinematografica e audiovisiva. Ma quali sono le misure chiave e gli obiettivi che si prefigge? Ecco tutto ciò che devi sapere per rimanere aggiornato sul panorama delle agevolazioni fiscali nel settore.

Il decreto interministeriale n. 141 del  22042025 per le agevolazioni fiscali a favore dell'industria cinematografica. Quali misure prevede e quali obiettivi si prefigge? "Il provvedimento, entrato in vigore il 6 Giugno 2025 con la pubblicazione sul sito del Ministero della Cultura, va a modificare i criteri di assegnazione e riconoscimento del tax credit per le aziende cinematografiche e dell'audiovisivo. Il provvedimento del Ministero della Cultura si pone come obiettivo quello di correggere alcune distorsionidella normativa e parimenti raggiungere maggiore equitĂ , efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso un utilizzo piĂą rigoroso delle stesse", spiega Claudio Vinci, Consigliere Giuridico del Ministro della Cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cinema, le nuove regole sulle agevolazioni fiscali: "Ecco cosa prevede il decreto interministeriale"

