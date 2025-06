Cinema in festa solleva le sale

Il cinema in festa riprende il suo slancio, confermando che le storie autentiche e senza compromessi catturano il cuore del pubblico. Lilo & Stitch, con il suo incasso di oltre 18 milioni di euro e un punteggio di 6,5, si conferma il film più visto del 2025, dimostrando che la magia Disney, lontana dalle mode woke, sa ancora creare emozioni genuine e durature. Un successo che riaccende la passione per il grande schermo.

