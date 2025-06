Cinema dal 13 giugno torna il Figari Internetional Short Film Fest

Dal 13 giugno torna il Figari International Short Film Fest, un evento imperdibile per gli amanti del cortometraggio. Tra spiagge incantate e suggestive location all'aperto, il festival trasformerà Golfo Aranci in un palcoscenico di creatività e talento, offrendo al pubblico serate gratuite all’insegna di arte e innovazione. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il cinema in modo unico e coinvolgente!

Roma, 10 giu. (askanews) – Dal 13 al 18 giugno 2025, la cittadina di Golfo Aranci ospiterĂ la 15esima edizione del Figari International Short Film Fest, tra i festival piĂą rilevanti dedicati al cortometraggio e punto di riferimento per l’industria audiovisiva in Italia e non solo. Le serate di proiezioni, tutte gratuite e aperte al pubblico, animeranno location come la spiaggia di Cala Moresca, Cala Sassari e il lungomare di Golfo Aranci, trasformando ogni sera la natura in una sala cinematografica a cielo aperto. In programma oltre 30 cortometraggi selezionati tra oltre 1500 candidature provenienti da piĂą di 20 paesi, tra fiction e animazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Cinema, dal 13 giugno torna il Figari Internetional Short Film Fest; Figari International Short Film Fest 2023. Il programma presentato a Cannes; Presentata la nuova edizione di Figari International Short Film Fest.

Cinema, dal 13 giugno torna il Figari Internetional Short Film Fest - Dal 13 al 18 giugno 2025, la cittadina di Golfo Aranci ospiterà la 15esima edizione del Figari International Short ...

Presentato a Cannes il “Figari Film Fest”: a Golfo Aranci dal 26 giugno al 1 luglio - È stata presentata a Cannes, nei giorni del festival del cinema, la 13ª edizione del Figari International Short Film Fest, che si terrà a Golfo Aranci dal 26 giugno al 1° luglio.

La 13ª edizione del Figari International Short Film Market: il programma del mercato - Dal 29 giugno al 1 luglio si terrà anche la 7ª edizione del Figari International Short Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno ...