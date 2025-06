Cina-USA | ex alto funzionario ONU migliore relazione commerciale avvicina tutti a prosperita’

Una cooperazione più stretta tra Cina e Stati Uniti potrebbe rappresentare il motore di una prosperità condivisa e di un nuovo equilibrio globale. L’ex alto funzionario ONU Erik Solheim sottolinea come rafforzare i legami commerciali tra le due potenze sia fondamentale per garantire stabilità e sviluppo. In un mondo interconnesso, avvicinare le nazioni significa creare opportunità per tutti: un obiettivo che merita la nostra attenzione e impegno.

Una stretta relazione tra Cina e Stati Uniti e’ essenziale per la stabilita’ economica globale e la prosperita’ condivisa, ha dichiarato ieri l’ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite Erik Solheim in un’intervista alla Xinhua. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625854462585442025-06-10cina-usa-ex-alto-funzionario-onu-migliore-relazione-commerciale-avvicina-tutti-a-prosperita Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-USA: ex alto funzionario ONU, migliore relazione commerciale avvicina tutti a prosperita’

In questa notizia si parla di: Cina Relazione Alto Funzionario

Xi: relazione solida, stabile Cina-Germania serve interessi di entrambi i Paesi, soddisfa aspettative di vari settori in Cina, Europa - Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di una relazione solida e stabile tra Cina e Germania, capace di favorire gli interessi di entrambi e di soddisfare le aspettative di vari settori.

Se ne parla anche su altri siti

Cambiano le priorità degli Usa di Trump nei rapporti con la Cina. La nuova scheda-paese irrita Pechino (di M. Lupis); Perché il Paraguay preferisce Taiwan alla Cina?; Perché il piano di Trump sulle criptovalute spaventa la Bce.

Cina-USA: ex alto funzionario ONU, migliore relazione commerciale avvicina tutti a prosperita’ - Una stretta relazione tra Cina e Stati Uniti e' essenziale per la stabilita' economica globale e la prosperita' condivisa, ha dichiarato ieri l'ex ...

Cina, funzionario mano nella mano con l’amante: il Partito comunista lo licenzia - di un alto funzionario del colosso statale PetroChina con una giovane elegante e dall’aspetto notevole.

'Ex ministro Esteri Cina via per relazione extraconiugale' - destituito lo scorso luglio, aveva avuto una relazione extraconiugale durata per tutto il periodo del suo mandato nella strategica posizione ...