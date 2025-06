Cina | robot dotato di IA pattuglia barriere coralline

Scopri il robot cinese dotato di intelligenza artificiale che sta rivoluzionando la tutela delle barriere coralline. Sull’isola di Fenjiezhou, questa innovativa tecnologia pattuglia e monitora gli ecosistemi marini più profondi e pericolosi, garantendo una protezione senza precedenti. Un’alleata silenziosa ma potente nella lotta per preservare un tesoro naturale unico al mondo. Per visualizzare il video, visita l’indirizzo: ...

