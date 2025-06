Cina-Italia | scopriamo come storia d’amore avvicina i due Paesi

Cina e Italia si uniscono in un affascinante viaggio tra storia e sentimento, dimostrando come l’amore possa superare confini culturali e temporali. Il gemellaggio tra Hangzhou e Verona, nate da leggende d’amore celebri in tutto il mondo, testimonia questa connessione profonda e duratura. Oggi, una giovane coppia narra una storia diversa, non solo di passione, ma anche di speranza e rinnovamento, continuando a scrivere il loro capitolo di questa incredibile tradizione.

Il legame di gemellaggio tra la citta' cinese di Hangzhou e quella italiana di Verona nasce dalla loro comune connessione con famose storie d'amore celebrate in tutto il mondo. Le tragiche storie d'amore degli "Amanti Farfalla" cinesi e degli italiani "Romeo e Giulietta" condividono sensibilita' umane simili, nonostante le differenze dell'epoca e delle culture. E' interessante notare che oggi una giovane coppia racconta una storia diversa, non solo d'amore ma anche di scambi transculturali. AMORE ATTRAVERSO I CONTINENTI Una giovane coppia – il ragazzo italiano Leonardo Lazzari, che pratica arti marziali cinesi, e la ragazza cinese Wu Yingying, che sta studiando per diventare soprano – esemplifica questo legame culturale.

