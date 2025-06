Cina | imprenditore USA mira a cooperazione reciprocamente vantaggiosa

Dopo un lungo viaggio dagli Stati Uniti, l’imprenditore Mike Grote ha scelto Foshan, in Cina, per rafforzare una collaborazione strategica con una fabbrica locale. La sua visita, culminata con l’emozionante gara di dragon boat, testimonia il valore delle partnership reciproche tra Oriente e Occidente. Grote si dice entusiasta di questa cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, confermando come il dialogo globale possa aprire nuove opportunità di crescita e innovazione. Per scoprire di più, visitate il video all’indirizzo...

Dopo ore di volo dagli Stati Uniti, l’imprenditore statunitense Mike Grote si e’ precipitato a Foshan, in Cina, senza fermarsi, tutto cio’ per portare avanti una collaborazione con una fabbrica locale. Come ha detto Grote, dopo aver assistito a una gara di dragon boat, “qui abbiamo un rapporto reciprocamente vantaggioso con i nostri partner”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625979162597912025-06-10cina-imprenditore-usa-mira-a-cooperazione-reciprocamente-vantaggiosa Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: imprenditore USA mira a cooperazione “reciprocamente vantaggiosa”

Se ne parla anche su altri siti

La Cina prende di mira le memorie Micron e il Giappone per i semiconduttori - e non aggiunga fattori di complicazione alla fiducia reciproca tra Cina e Giappone e al rapporto tra i due Paesi ...

La Cina: cooperazione economica con Usa reciprocamente vantaggiosa - "La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti è reciprocamente vantaggiosa" ha detto, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che "preferirebbe non imporre ...