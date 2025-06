Cina | Hunan Zhangjiajie promuove patrimonio culturale immateriale

Nel cuore di Zhangjiajie, tra le meraviglie naturali e il ricco patrimonio culturale, gli studenti universitari stanno vivendo un'esperienza unica: tessere arazzi dell'etnia Tujia durante un viaggio di studio. Questa iniziativa, lanciata in vista della Giornata del patrimonio culturale e naturale, mira a valorizzare e preservare le tradizioni immateriali locali, creando un ponte tra passato e futuro, e invitando tutti a scoprire la straordinaria ricchezza culturale di Hunan.

Degli studenti universitari provano a tessere arazzi dell'etnia Tujia durante un viaggio di studio in un parco culturale e creativo a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ieri 9 giugno 2025. In occasione dell'imminente Giornata del patrimonio culturale e naturale, la citta' ha sviluppato un itinerario turistico incentrato sul patrimonio culturale immateriale, per arricchire il turismo locale proteggendo ed ereditando al contempo l'artigianato popolare. Dei turisi visitano il parco culturale e creativo sugli arazzi dell'etnia Tujia a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ieri 9 giugno 2025.