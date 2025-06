Cina | Hainan scopriamo citta’ Wuzhishan circondata da foreste pluviali

Nel cuore di Hainan, Wuzhishan incanta con la sua vegetazione rigogliosa e le tradizioni etniche autentiche. Questa cittadina, avvolta dalle foreste pluviali tropicali, rappresenta un perfetto esempio di armonia tra natura e innovazione sostenibile. Scopriamo insieme come Wuzhishan stia emergendo come una meta eco-friendly, promuovendo il turismo responsabile e lo sviluppo green. Per visualizzare il video, si prega di visitare l’indirizzo: ...

Immersa nella foresta pluviale tropicale, la citta’ di Wuzhishan nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha attratto i turisti con la sua fusione di bellezze naturali incontaminate e cultura etnica unica. Scoprite come questa citta’ stia prosperando grazie a industrie ecologiche e sostenibili. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625898262589822025-06-10cina-hainan-scopriamo-citta-wuzhishan-circondata-da-foreste-pluviali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hainan, scopriamo citta’ Wuzhishan circondata da foreste pluviali

Cosa riportano altre fonti

Cina: scopriamo antichi villaggi pittoreschi nell’Anhui - Visitate Xidi e Hongcun, due antichi villaggi della provincia cinese dell'Anhui.

Cina: sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan - Funzionari dell'immigrazione pattugliano con un robot il porto di Macun della contea di Chengmai, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 26 ...

Cina: la provincia di Hainan è la nuova Hong Kong che guarda al futuro - Nel 2021 la Cina ha organizzato la prima fiera dei consumi, proprio sull’isola di Hainan nella città capoluogo Haikou.